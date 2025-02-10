أحمد المسلماني في لقاء القنوات الإقليمية: شكلنا فريقا قانونيا لحل أزمة المعاشات

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إننا نعتبر أن حل أزمة مكافآت نهاية الخدمة ذات أولوية قصوي ، وقد شكلنا فريقاً رفيع المستوي من قانونيين وماليين لبحث الحلول الممكنة والسريعة ، مع وضع جدول زمني لدراسة كل المقترحات والبدائل وصولاً إلي توصيات الحل بهذا الصدد

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار علي دعمه الكبير لتطوير الرعاية الطبية ومنظومة الأدوية في ماسبيرو

وأضاف المسلماني في لقائه اليوم برؤساء وممثلي القنوات الإقليمية الست: أن شعار عودة ماسبيرو يتطلب منا العمل الدؤوب ، وتطوير مهارات إدارة الندرة لحين الوصول إلي مركز مالي أفضل ، ولأننا نجحنا في الأسابيع الماضية يمكننا أن نواصل النجاح ، ونستعيد دورنا الذي كان.

وأكد رئيس الهيئة، على التوازن في الأداء بين تحقيق مصالح أبناء ماسبيرو وتحقيق الهدف الوطني .. في وجود إعلام قوي للدولة المصرية.