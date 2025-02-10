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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جاهزية وسام أبو علي للمشاركة في المباريات

وسام أبو علي
وسام أبو علي
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اقترب وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من دخول قائمة الفريق بدءا من مباراة الإسماعيلي المقبلة والتي ستقام يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر فبراير الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وغاب وسام أبو علي عن مباريات الأهلي الماضية بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج طبي وتأهيلي لإعادته إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويغيب المهاجم الفلسطيني عن مباراة غزل المحلة التي تقام في السابعة مساء الغد على ملعب السلام بالجولة الثالثة عشر للدوري. 

وجاري تجهيز اللاعب ليكون لائقا بنسبة 100% للمباريات المقبلة، وأهمها بالقطع مباراة الزمالك التي ستقام في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

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