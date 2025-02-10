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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير مالية الاحتلال يزعم: سندفن فكرة الدولة الفلسطينية بتطبيق السيادة على الضفة الغربية

سموتريتش
سموتريتش
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طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتصويت على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  قبل نهاية المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة. 

في تصريحات له، أكد سموتريتش عزمه على المضي قدماً في تنفيذ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحًا أن الحكومة ستواصل الإصرار على توسيع عملية "السور الحديدي" في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه العمليات ستتسارع في الأيام المقبلة.

وأضاف سموتريتش قائلاً: "سنظل نعمل بكل قوة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وسندفن أخيراً خطر إقامة دولة فلسطينية". 

وبهذا التصريح، يتوقع أن تزداد التوترات في المنطقة مع تأكيد الحكومة الإسرائيلية عزمها على تنفيذ خططها لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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