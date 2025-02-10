إصابة كهربا خلال مواجهة الاتحاد وأولمبي الزاوية في الدوري الليبي

تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي المعار إلى الاتحاد الليبي، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام أولمبي الزاوية ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الليبي الممتاز.

وشهد الشوط الأول من اللقاء تقدم أولمبي الزاوية بهدف دون رد، ومع نهايته اشتكى كهربا من الإصابة، مما دفع المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو إلى استبداله مع بداية الشوط الثاني، حيث شارك صالح طاهر بدلًا منه وقد شهد الشوط الثاني تقدم أولمبي الزاوية بالهدف الثاني لتصبح النتيجة 2/0

بهذه النتيجة، يرفع أولمبي الزاوية رصيده إلى 24 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما يتجمد رصيد الاتحاد عند 14 نقطة في المركز الرابع، متأخرًا بثلاث نقاط عن المراكز الثلاث الأولى المؤهلة لمرحلة التتويج.

وكانت هذه ثاني مشاركة لكهربا مع الفريق الليبي بعد انضمامه مؤخرًا، حيث خاض مباراته الأولى أمام المجد في الجولة الماضية، وتمكن خلالها من تسجيل هدف من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.