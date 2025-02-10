هيفاء وهبى تخطف الأنظار بحفل "وايت بارتي" فى "بونتا كانا".. صور

خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى الأنظار بإحيائها لأضخم "وايت بارتي" أقيم فى مدينة بونتا كانا الساحلية لجمهورية الدومنيكان التي تعد الواجهة الترفيهية للأثرياء والمشاهير من مختلف دول العالم.

وكالعادة شهد الحفل لافتة sold out قبيل إقامته بأيام و ظهرت هيفاء بإطلالة "بيضاء" خطفت الأنظار وكان بصحبتها مدير أعمالها المصري المنتج تامر عبد المنعم.

وبمجرد صعودها على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الجمهور .. وحرصت هيفاء على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال بعدها أشعلت الحفل بعدد كبير من اغانيها الرومانسية والاستعراضية المميزة التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى والتى امتدت لقرابة الساعتين وسط أجواء من البهجة والتفاعل امتد طوال تواجدها على خشبة المسرح، وكانت قد تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب النجاح الكبير الذى حققه حفلها ليلة رأس السنة بمدينة دبي الإماراتية.

على جانب اخر تستعد هيفاء وهبي لتصوير مشاهدها الأولي بمسلسلها الجديد " المشتبه الرابع "مع المخرج الأردني ليث الربايعة والمؤلف اللبناني المصري مينا دكران.



وكانت هيفاء وهبي قد كشفت فى تصريحات صحفية ان ما جذبها بقوة ل "المشتبه الرابع" هو جرأة القصة وحداثة الفكرة التي تعد الأولى في تناولها بالدراما العربية بالإضافة إلى تحديات الشخصية التى تجسدها والتى تطلب المزيد من التركيز والمجهود الكبير لإيصال الرسالة بكل ما تحمله من جرأة وتشويق.



وأكدت هيفاء انها فى تصريحات صحفية انها تضع كل تركيزها واهتماماتها بال "المشتبه الرابع" كي يخرج بأفضل شكل متكامل الأركان للمشاهدين لانه بالفعل يختلف كليا وتفصيلا عن ما سبق وقدمته في السينما والدراما ويستحق ان تتفرغ و تنعزل عن العالم الفترة القادمة من أجله.

وأشارت النجمة اللبنانية الى ان "المشتبه الرابع" يحمل العديد من الأسئلة التي تحمل اكثر من إجابة بوجهات نظر مختلفة وبالتالي تكشف عن بعض الجوانب الهامة والعقد والإشكالات بالنفس البشرية التي تتعرض لمواقف وضغوطات موروثة وحياتيه متباينة.



"المشتبه الرابع" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ويتم تصويره بأحدث التقنيات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والأردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.



كما يتم تصوير احداث العمل بعدد من الدول الأوروبية وروسيا وشرق آسيا وهو تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة وإنتاج بيروت برودكشن.. و من المقرر ان يعرض العمل مع بداية من منتصف عام 2025 القادم وعلى 3 مواسم متتالية على إحدي المنصات الرقمية العالمية.

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