ننشر نتيجة التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الخامس بدمياط

انطلقت فعاليات التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الخامس بمحافظة دمياط خلال الفترة من 10 / 2 حتى 25 / 2 في مجالات الشعر والقصة القصيرة و الرواية و الفنون التشكيلية و الدورى الثقافي والإنشاد الديني و المسرح و أفلام قصيرة و التعليق الرياضي و المراسل التلفزيونى والغناء والموال الشعبي.



وقد بدأت اليوم إدارة تنفيذ المشروعات بمديرية الشباب والرياضة بدمياط بتحكيم الأعمال الشعرية المقدمة للجنة التحكيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وجرت فاعليات التصفيات في جوّ تملؤه المنافسة الإبداعيّة فى حُبّ مصرنا الغالية وتشجيع المواهب الأدبيّة .

في حضور كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب والمحكمين الأديب أحمد خميس غلوش

رئيس لَجنة الثّقافة والفُنون بمؤسّسة القَادة محافظة دمياط والشاعر أبو الخير بدر ، عضو اتحاد كتاب مصر .

وانعقدت المسابقة على مستوى المحافظة ، بقاعة المديرية ، وتمّ مناقشة المشاركين والتّقييم ،

و المُصَعَّدين هم في مجال الشعر الفصحى عبد الجواد نشأت محمود المركز الأوّل

مركز شباب كفر الغاب " ادارة كفر البطيخ " وفي مجال شعر العامية حسن فريد ـالمركز الأول مركز شباب عزبة البرج " ادارة دمياط " وهدير عزت المركز الثانى مركز شباب السيالة ادارة دمياط





يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب .

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى دمياط فعاليات برنامج الحملة القومية لتنمية الوعى السياسي وتعزيز المشاركه السياسيه بمركز شباب المتابعين التابع لادارة كفر البطيخ وذلك يوم السبت وبحضور عدد ٣٥ من أعضاء برلمان الطلائع والشباب والمتميزين

أدار اللقاء الدكتور محمد حجازى شريف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عنوان اللقاء "شرح الدستور المصري وتعديلاته الأخيره

