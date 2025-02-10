المشدد 3 سنوات لعاطل شرع في قتل جاره وأصابه بعاهة مستديمة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامه خمسين ألف جنيه في الشروع بقتل جاره وإصابته بعاهة مستديمة وحيازة سلاح ناري بمنطقة السلام .

واسندت النيابة العامة تهم الشروع في قتل وحيازة سلاح ناري وطلقات لذات العيار .

وكشف التقرير الطبي أن إصابة المجني عليه تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل البرؤ منها، تتمثل عجز بالعين اليسرى ويصعب النظر بها، وأن نسبة العجز حوالي 5%.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وسقوط عامل غارقا في دمائه وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل بحوزته سلاح ناري وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.