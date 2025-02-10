الأنبا أكليمندس يرسم شمامسة جدد في كنيسة القديسين بمدينة الأمل

ترأس الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي عيد القديس الأنبا بولا، بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمدينة الأمل، كما ترأس صلوات رسامة ٣٠ من أبناء الكنيسة من المصريين والسودانيين المقيمين بالمنطقة شمامسة في رتبة "إبصالتس".

وشارك في القداس الالهي، القمص موسى ناصح والقس مرقوريوس سمير، وخورس الشمامسة، وأسر الشمامسة الجدد،

وعبّر الأنبا أكليمندس، في عظته عن أهمية حياة القديس الأنبا بولا في مسيرة الإيمان، وأشاد بتفانيه في العبادة والتضحية، وأشار إلى أن الاحتفال بعيد القديس الأنبا بولا هو فرصة للتأمل في سيرته المباركة وتعلم الدروس الروحية منه.

كما تطرق إلى أهمية خدمة الشمامسة في الكنيسة ودورهم الحيوي في حياة الجماعة المسيحية، متمنيًا للشمامسة الجدد أن يكونوا مثالًا في الخدمة والإخلاص لله، وأثنى على تفاعل أبناء الكنيسة من المصريين والسودانيين مع هذه المناسبة الروحية، مؤكدًا على وحدة الكنيسة في كل مكان.

وفي ختام القداس، تم تكريم الشمامسة الجدد بحضور أهاليهم، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة المباركة.