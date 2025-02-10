محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر

شن حى المنتزة أول بالإسكندرية حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت إزالة حوائط بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن ش أحمد عبد الوهاب أمام كوبري إسكندر والتحفظ علي كمية من حديد التسليح فضلا عن فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأول علوي، بأرض دويدار شارع ٦ من شارع ١٢.

بالإضافة إلى فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضي شارع المراغي العمومي وكذا إزالة أعمال تشوين علي مساحة ٤ قيراط بحوض محسن نمرة ١١ وكذلك إزالة عدد ٣ متغيرات مكانية عبارة عن ٣ أسوار مخالفة بعزبة خطاب نمرة ٥ علي مساحة ١٢٠ متر ، ٢٢٥ متر ، ١٨٠ متر.

وقام حى المنتزة ثان حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم ضبط أعمال تشوين بالدور الثالث عشر ، بأحد العقارات بشارع ٦ من شارع ٢٥ منطقة طوسون والتحفظ علي ونش كامل ، فضلا عن فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضي والتحفظ علي كمية من الأخشاب وحديد التسليح بأحد العقارات شارع ١٦ منطقة طوسون.

ونفذ حى شرق حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضي بقرية أبيس الثانية وكذا إزالة سور مخالف بعد مشروع ناصر قرية أبيس.

بينما قام حى العامرية ثان حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن مسطح علي مساحة ٢٠٠ متر بمنطقة السلام وكذا إزالة سملات وأعمدة وأسوار مخالفة بشارع الكينج القديم فضلا عن فك شدة خشبية بالدور الأول علوى والتحفظ على كمية من الأخشاب بقرية بغداد الكيلو 59 بالإضافة إلى إزالة حوائط بأحد المحلات الكائنة بشارع عمر المختار وكذا إزالة أسوار علي مساحة ٦٠٠ متر بقرية أبو مسعود.

وواصل مركز ومدينة برج العرب حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة سور بالدور الأول علوى بأحد العقارات وفك شدة خشبية بقرية الغربانيات بطول ١٥ متر وإزالة جلسة من الطوب الأبيض بطول حوالى ٥٥ متر ، والتحفظ علي المواد المستخدمة فى أعمال البناء.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة وفي إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.