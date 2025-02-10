انطلاق مبادرة تعال نكمل دراستنا في دمياط

ترأست الدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اجتماعًا لاطلاق مبادرة " تعالى نكمل دراستنا " بهدف مجابهة التسرب من التعليم واعداد مجتمع متعلم ومتطور بناءًا على توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حيث عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة محاور المبادرة التى أعلنت عن إنطلاقها اليوم " تعالى نكمل دراستنا ".

أكدت "نائب المحافظ" خلال الاجتماع أن المبادرةتهدف إلى مجابهة مشكلة التسرب من التعليم والانقطاع عن الدراسة واعداد مجتمع متعلم ومتطور ، وضرورة وضع حلول مبتكرة وفعالة للحد من التسرب من التعليم، نظرًا لما تشكله من تهديد على المجتمع، وشددت على ضرورة الاهتمام بالطلاب الأكثر عرضة للتسرب، وتقديم الدعم اللازم لهم لمواصلة تعليمهم.

ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، منها "حجم المشكلة وأسبابه، كما تم استعراض احصائيات حديثة لعدد الطلاب المتسربين من التعليم في مختلف المراحل الدراسية، وتحليل الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، مثل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وضعف التحصيل الدراسي، والظروف الأسرية.

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة، مثل توفير برامج دعم تعليمي للطلاب المتعثرين، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، وتنظيم حملات توعية بأهمية التعليم.

فيما تم تبادل الآراء والمقترحات بين الحضور حول أفضل السبل لمواجهة هذه المشكلة، ووضع خطة عمل متكاملة تتضمن إجراءات وقائية وعلاجية.

وكلفت " نائب المحافظ " المختصين بإعداد جدول زمني للانتهاء من حصر جميع إعداد المتسربين والعمل على الحاقهم بالدراسة مرة أخرى