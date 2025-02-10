تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمباراة غزل المحلة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقررة مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الكابتن محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول، للحديث عن مباراة الغد.

بدأ المران بجزء بدني خفيف للاعبين، ثم تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم بأحد الفنادق بعد إعلان الجهاز الفني عن قائمة اللاعبين لمباراة غزل المحلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، ورفع رصيده إلى ٢٦ نقطة.

