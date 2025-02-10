ظروف قاسية يعاني منها المرضى الفلسطينيون في غزة.. شاهد

أفاد يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن مستشفى الشفاء في غزة يواجه أزمة حادة في قسم غسيل الكلى، حيث يخضع أكثر من 200 مريض للعلاج في ظل توفر 27 جهازًا فقط، مما يشكل فجوة كبيرة بين عدد المرضى والإمكانيات المتاحة، وذلك نتيجة لتدمير الاحتلال عددًا كبيرًا من أجهزة غسيل الكلى.

وأوضح أبوكويك، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هؤلاء المرضى، الذين يعانون من قصور كلوي، من المفترض أن يخضعوا لثلاث جلسات غسيل أسبوعيًا، إلا أن النقص الحاد في الأجهزة أجبر المستشفى على تقليص عدد وتوقيت الجلسات، مما يعرض حياة الكثيرين للخطر.

وتابع، أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين ما زالوا يعيشون في الخيام بعد أن دمر الاحتلال منازلهم، مشيرًا إلى أن العديد منهم يعانون من إصابات بالغة أو أمراض مزمنة، مما يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها غزة.



