منال عوض: حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بسوهاج 234 مليون جنيه

اكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة سوهاج 234 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنية ، بالإضافة الي تسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة بالمحافظة بتكلفة 60 مليون جنيه .

واضافت الدكتورة منال عوض في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز اليوم أن الوزارة تمضي قدماً بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بما يحقق رضا المواطنين .