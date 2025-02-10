زاهي حواس في فن القاهرة: المتاحف الخارجية مصدر مهم للدخل القومي

قال د. زاهي حواس خلال ندوته في "فن القاهرة"، إن الملك توت عنخ آمون لم يقتل ولكنه مات نتيجة حادث قبل وفاته بيومين، وأشار إلى أنه وفريقه بصدد معرفة إذا ما كان الحادث نتيجة تسمم أم لا، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال أيام.

واسترجع د.زاهي حواس ذكرياته مع مقبرة الملك توت عنخ آمون خلال الندوة التي قدمها د.أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وأدارها د. أشرف رضا بحضور الفنان السوري نزار صبور.

ولفت حواس إلى ضرورة رفع تابوته من مكان تواجده في الأقصر وكشف ما أسفله، مشيرا إلى أهم سمات الملك ومراحل الكشف عنه، ووصف لحظة لقاءه مباشرة بمومياء الملك توت عنخ آمون، باللحظة الأهم في حياته.

ودعا د.زاهي حواس إلى إقامة متاحف للآثار المصرية في كل مكان في العالم، لافتا إلى أنها ستمثل مصدرا هاما للدخل القومي بعض عرض القطع الأثرية في الخارج.

كما يعتبر حواس كشف المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر من أهم الاكتشافات الأخيرة .

وأشار دكتور زاهي حواس إلى الفيديوهات التي صورها مع اليوتيوبر العالمي مستر بيست حيث قال: "استغليته حتى نصل لـ ٤٠٠ مليون شخص يتابعوه عبر المنصات المختلفة، فقبلت التصوير معه مقابل إعلان الأدلة التي اشرحها له والتي تثبت ان المصريين هم بناة الاهرامات"

‎يذكر أن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان ”فن القاهرة – آرت كايرو” بدأت الجمعة بالمتحف المصري الكبير تحت عنوان (سلام لكل البلاد)، وتشهد الدورة تكريم اسم الفنان التشكيلي الراحل سمير رافع الذي يعد من رواد الحركة السريالية في مصر.

‎يشارك في المهرجان فنانون من 10 دول عربية وأوروبية، هي: مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والإمارات والبحرين، وفرنسا والدنمارك.

‎وأكد الرئيس التنفيذي للمهرجان أنه يُبرز واقع الحركة الفنية الحديثة في مصر والأعمال التي شكلت الهوية الثقافية للبلاد، ويضم أعمالاً فنية من 70 فناناً مصريا وعربيا وأوروبيا.