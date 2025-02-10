"أعز الناس" تحتفى بعمالقة الإبداع على مسرح الجمهورية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً لفرقة أعز الناس للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو محمد سعودى ومشاركة المطرب الكبير حلمى عبد الباقى، وإشراف عام الدكتور هشام نبوى ومن إخراج محمد شلبى ورؤية فنية لمدير الفرقة الدكتور سامح عبد العزيز وذلك فى الثامنة مساء الخميس ١٣ فبراير على مسرح الجمهورية .

يشهد الحفل تكريم كوكبة من عمالقة الإبداع ورموز الفن المصرى منهم الموسيقار محمد على سليمان ، الموسيقار منير الوسيمى، عازف الأورج الشهير مجدى الحسينى وإسم المطرب الراحل محمد رشدى وتتسلمه نجلته ثناء رشدى إضافة إلى تكريم خاص لمغنى الأوبرا الدكتور وليد كريم مدير مسرح الجمهورية .

وخلال الحفل يتغنى الفنان الكبير حلمى عبد الباقى بباقة من أشهر أعماله ، هذا الى جانب مختارات من الأعمال الغنائية المبهجة وأشهر أغانى الأفراح منها يا دبلة الخطوبة ، تسلم إيدين اللى إشترى ،توب الفرح ، يا ولاد بلدنا ، قولوا لمأذون البلد ، متزوقينى ياماما ، دقوا المزاهر ، اتمخترى ياعروسة ، الزين والزينة ، مبروك عليك يا معجبانى يا غالى ، بدنا نتجوز ع العيد ، والله فرحنالك ياولا ، يانخلتين فى العلالى ،كان بدرى عليك ، والنبى لنكيد العزال ،زغروده حلوه رنت فى بتنا ، بطلوا ده وأسمعوا ده ، إطلعى يا عروسة ، يا نجف بنور يا سيدى العرسان آداء أيه شكرى،سمير صبرى،ياسمين بركات، أشرف حسن، طارق الماحى،حنان مقبل، عمرو حسنى، عبد الله لبيب، دعاء عبد المقصود، رحيم أحمد، أحمد فتحى، محمد ناصر،هناء عادل، عبد الله الراجحى، أسامه السيد، عزه أسامه، أحمد شعراوى، آيات الصالح وأحمد مجدى.