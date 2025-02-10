نداء مصر: زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات يعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين

أشاد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ،بقرارات المجلس القومي للأجور ، والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس 2025.كما امتدت قرارات المجلس إلى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

كما أشاد زيدان ، بما قرره المجلس القومي للأجور لأول مرة بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت ، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

وقال رئيس حزب نداء مصر ، إن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة في الوقت الحالي، والتي تستهدف هذه القرارات تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

وطالب “زيدان” المجلس القومي للأجور بضرورة متابعة تطبيق تلك القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين، وأن تكون هناك متابعة مستمرة مع الشركات لضمان التزامها بصرف الحد الأدنى للأجور والعلاوة للعاملين.

وأوضح الدكتور طارق زيدان ، أنه بشأن قرب إطلاق حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أمر يلامس نبض الشارع المصري ويؤكد أن الحكومة الحالية تستهدف في قراراتها تقديم الدعم الكافي لمواطنيها،والمتوقع أن تأتي مبشرة وترضي آمال كافة الشرائح الاجتماعية المحتاجة للدعم

وأشار إلى أن الدولة دائما ما تؤكد تضامنها مع المواطنين وتحملها المسؤولية معهم في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما وأن غالبية الأسر المصرية أصبحت غير قادرة على التعامل مع موجة الأسعار مما يؤكد أن الدولة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء.