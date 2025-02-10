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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأسلوب كسر الكالون.. حبس لصوص سرقة المساكن في التبين

المتهمين
المتهمين
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أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة المساكن.

وسقط في قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابي مكون من عاطلين لسرقتهم المساكن بأسلوب "كسر الكالون"  بالتبين .

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلان “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة التبين لممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

15 مايو 4 أيام علي ذمة التحقيقات الإجراءات القانونية المحضر اللازم بتهمة سرقة بحبس عاطلين