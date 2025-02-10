بأسلوب كسر الكالون.. حبس لصوص سرقة المساكن في التبين

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة المساكن.

وسقط في قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابي مكون من عاطلين لسرقتهم المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بالتبين .

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلان “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة التبين لممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.