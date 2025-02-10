أحمد كشك ضيف شرف في "المداح 5" أسطورة العهد

يشارك الفنان أحمد كشك كضيف شرف فى مسلسل "المداح 5" أسطورة العهد والذي يجسد بطولته الفنان حمادة هلال فى السباق الرمضاني المقبل.

وانتهى أحمد كشك من تصوير مشاهده في المسلسل إذ يظهر أحمد كشك فى الحلقات الأولى من “المداح 5” أسطورة العهد حيث يقدم شخصية حمزة التى كان قد ظهر بها ضمن أحداث الجزء الثالث من العمل والذي تم تقديمه في شهر رمضان من عام 2023 وهى شخصية شاب صعيدي تحمل شقيقته من الجن.

من جهة أخرى، يشارك أحمد كشك فى السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “العتاولة 2” والذي يستكمل من خلاله شخصية ناصر السبتى التى كان قد قدمها العام الماضي فى الجزء الأول وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.

مسلسل"العتاولة 2" يشهد صراع أكثر شراسة بين نصار، وخضر، وعيسى، حيث يسعى كل طرف لفرض سيطرته وتحقيق أهدافه بطريقته الخاصة، مما يمنح العمل طابعًا مميزًا.

المسلسل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، وآخرين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

