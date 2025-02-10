قضى 100 ساعة داخل الأهرامات.. التفاصيل الكاملة لمغامرة مستر بيست

تعد مصر من أبرز وجهات السياحة في العالم، حيث تتمتع بتاريخ طويل وعريق يعكس عظمة حضارتها التي امتدت لآلاف السنين، فمن الأهرامات الشاهقة في الجيزة إلى معابد الأقصر وأسوان، تقدم مصر لمحة عن إرث إنساني فريد، يعكس براعة المصريين القدماء في فنون العمارة والهندسة والفلك، فمعالمها الأثرية تعد شاهداً حياً على تطور البشرية وثقافتها.

كما تلعب السياحة دوراً حيوياً في تنشيط الاقتصاد المصري، فهي تعد أحد المصادر الرئيسية للإيرادات القومية وسبيل تعزيز العلاقات الدولية، حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى استثمار هذه الموارد الفريدة من خلال حملات ترويجية عالمية واستراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من السياح، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة، كما تسهم هذه الجهود في التأكيد على دور السياحة كأداة لتعزيز صورة مصر الحضارية على الساحة العالمية.

قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات

وفي هذا الإطار، تداول الرواد مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً في مصر والعالم، حيث كشف اليوتيوبر الأمريكي الشهير "مستر بيست"، الذي يحمل اسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، عن مغامرته داخل أهرامات الجيزة، في فيديو حمل عنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات!"، وتم تصوير الفيديو في ديسمبر 2024، ولاقى تفاعلاً كبيراً بعد نشره على قناة "مستر بيست" على يوتيوب، التي يتابعها أكثر من 359 مليون مشترك، ومع مرور الوقت، تخطى الفيديو 61 مليون مشاهدة.

بداية المغامرة

وكانت بداية القصة قد أثارت تساؤلات عدة حول حقيقة ما أشيع عن استئجار "مستر بيست" لمنطقة الأهرامات لمدة 100 ساعة، إلا أن عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، الذي شارك في الفيديو، كشف كواليس هذا العمل في بيان رسمي، حيث أوضح أنه قبل بدء التصوير، اشترط على "مستر بيست" أن يؤكد للعالم عبر منصاته الشهيرة أن المصريين هم من بنوا الأهرامات، وهو الأمر الذي كان محوراً أساسياً في الفيديو.

تفاصيل المغامرة

بدأت مغامرة "مستر بيست" بفريقه في منطقة الأهرامات مع زيارة تمثال أبو الهول، حيث استكشفوا نفقاً تاريخياً يقع خلفه، والذي يعود إلى نحو 500 قبل الميلاد، كما توجهوا إلى مقابر عمال بناة الأهرامات، حيث كان حواس يشرح لـ"مستر بيست" كيف تم العثور على هيكل عظمي يعود لعمال كانوا قد شاركوا في بناء الأهرامات، ليؤكد بذلك أن المصريين هم من قاموا بتشييد هذه المعالم العظيمة.

لكن المغامرة الأكثر إثارة كانت داخل الهرم الأكبر، هرم الملك خوفو، حيث قام "مستر بيست" مع حواس بتسلق الحجرات الخمس التي تضمها الهرم، وكشف حواس عن أسماء لعمال شاركوا ببناء الأهرام تم العثور عليها في وقت سابق، كما قرأ لهم كتابات تعود إلى العام 13 من حكم الملك خوفو، والتي تنفي كل الشائعات والخرافات التي تداولتها بعض الأقاويل حول بناء الأهرامات.

وفي ختام تصريحاته، أشار حواس إلى سعادته الكبيرة بنجاح الفيديو الذي حظي باهتمام عالمي، معتبراً أنه يمثل دعاية هامة للسياحة المصرية ويبرز حقيقة الآثار المصرية بطريقة مؤثرة، وأضاف أن الفيديو يعد من أبرز البرامج التي تسهم في تعزيز الوعي العالمي بأهمية الأهرامات وتاريخها، ويقدم صورة دقيقة عن حضارة مصر القديمة.

السياحة المصرية تحتفي بفيديو مستر بيست

قامت الصفحة الرسمية للسياحة في مصر بإعادة نشر الصور التي شاركها اليوتيوبر الشهير "مستر بيست" عبر حسابه على "إنستغجرام"، حيث عبرت عن إعجابها بالفيديو الذي صوره داخل أهرامات الجيزة، وعلقت عليه قائلة: "أحد أكثر مقاطع الفيديو التاريخية التي صورها mrbeast على الإطلاق، حيث استكشف كل شبر داخل الأهرامات الثلاثة في مصر!"

السياحة المصرية تنفي استئجار الأهرامات

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد أوضحت في بيان رسمي، أن الأنباء التي تحدثت عن استئجار "مستر بيست" لمنطقة الأهرامات لمدة 100 ساعة غير صحيحة، وأكد البيان أن "مستر بيست" حصل على تصريح خاص للتصوير في غير أوقات العمل الرسمية، دون إغلاق المنطقة كما تم تداوله.

وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات القانونية والأمنية تم اتخاذها بشكل كامل قبل بدء التصوير، وهو ما يتبع عادةً قبل التصوير في المواقع الأثرية، كما أكدت أن منطقة الأهرامات كانت مفتوحة لاستقبال الزوار خلال ساعات العمل الرسمية، مما يعني أن التصوير لم يؤثر على حركة الزوار في تلك الفترة.

مستر بيست: أثق أنكم لن تسرقوا هذا الذهب

وفي لحظة مميزة وفريدة من نوعها، قرر مستر بيست ترك رسالة للمستقبل، حيث دفنها أسفل أبو الهول، مصحوبة بلعبة ذهبية من طراز "سوارم"، تقدر قيمتها بحوالي 10,000 دولار، وأضاف مازحًا: "أثق أنكم لن تسرقوا هذا الذهب".

كما حصل مستر بيست على تصريح خاص للطيران بالمروحيات فوق الأهرامات وأبو الهول، مما أتاح له تجربة فريدة من نوعها، وقام بزيارة مقبرة "إيمري"، وهي إحدى المقابر الأثرية النادرة التي تعود إلى الكاهن الأكبر في الحضارة المصرية القديمة، والتي لا يسمح بدخولها نظرًا للحفاظ على الألوان الأصلية على الجدران.

تكاليف فيديو ميستر بيست داخل الأهرامات

كشف أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة الأفلام، عن تفاصيل الفيديو الذي صوره اليوتيوبر العالمي مستر بيست في الأهرامات، والذي حقق ملايين المشاهدات في وقت قصير، وأشار بدوي إلى التسهيلات التي تقدمها مصر لتشجيع السياحة والتصوير الأجنبي، موضحًا أن الفيديو حظي بتغطية أمنية شاملة، حيث تأمنت وزارة الداخلية التصوير باستخدام طائرتين من وزارة الدفاع، بينما قامت وزارة السياحة بفتح الأماكن المخصصة.

وأضاف أن التصوير استغرق 100 ساعة، بتكلفة تقدر بحوالي 300 ألف دولار، وهو مبلغ منخفض مقارنة بتكاليف التصوير في دول أخرى.

وأشار بدوي إلى أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لتصوير الأعمال الأجنبية، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية تصوير أكثر من 70 عملًا أجنبيًا، بما في ذلك أفلام هندية وأمريكية، وأكد أن التسهيلات المقدمة للأجانب في مصر ساهمت في سرعة الحصول على الموافقات اللازمة، كما حدث في حالة مستر بيست، الذي حصل على الموافقة في أقل من أسبوع.

من جانبه، أعرب المخرج المصري رامي روماني عن سعادته بالتعاون مع مستر بيست في تصوير الفيديو، حيث استغرق التصوير 6 أيام، وشهد دعمًا كبيرًا من المسؤولين، كما أوضح روماني أن مستر بيست، الذي يعشق المغامرات في الأماكن الأثرية، كان منبهرًا بالأهرامات وأماكن التصوير.