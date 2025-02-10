محافظ القاهرة يشهد افتتاح معرض " كنوز مطروح"

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض " كنوز مطروح هدية محافظة مطروح للمحافظات النسخة الأولى لمحافظة القليوبية" الذى تقيمه محافظة القليوبية بالتنسيق والتعاون مع محافظة مطروح .

افتتح المعرض المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ود. إيمان ريان، ود. إسلام رجب نائبى محافظ مطروح، ود. محمود عيسي نائب محافظ الغربية، واللواء رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المعرض يُعد خطوة بارزة نحو تحقيق التكامل بين المحافظات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات.

ويأتي هذا المعرض في إطار جهود محافظة مطروح للترويج لمنتجاتها المحلية ودعم الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظات.

ويهدف المعرض إلى إبراز المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وتسليط الضوء على المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، ويعتبر فرصة للزوار للتعرف على ثقافة مطروح الغنية وتراثها العريق، واكتشاف المنتجات الفريدة التي تتميز بها المحافظة.

كما يتيح المعرض فرصة للتجار والمستثمرين للتواصل مع المنتجين المحليين في مطروح، واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة.

ويتضمن المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل المشغولات اليدوية كالسجاد والكليم والمنسوجات الصوفية والمطرزات والخزف والعطور المستخلصة من النباتات الطبيعية التي تنمو في الصحراء والزيوت الطبيعية كزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الأرجان والمنتجات الغذائية المميزة كالتمور والعسل وزيت الزيتون والمربى.