زراعة البرلمان توصي بسرعة إحلال وتجديد كوبري البرية في إدكو

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تهالك كوبرى مشاة على مصرف صرف البرية واحد بقرية زراعة 7 بمركز إدكو، محافظة البحيرة.

وشهد الاجتماع، استعراض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى تهالك كوبرى مشاة على مصرف صرف البرية (1) بقرية زراعة (7) بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، الأمر الذى يمثل خطرا علي أرواح المواطنين.

وأكد أن الكوبري يمثل رابط أساسي وحيوي وهام لأهالي المنطقة نحو إنهاء مصالحهم وخدماتهم من مدارس ومستشفيات ومجالات العمل.

وأشار زين الدين، إلى تهالكه منذ سنوات، يتطلب الإسراع في عملية إحلال وتجديد له، نظرا لانه يسبب خطر داهم أمام حركة المواطنين والطلاب والنقل.

ودعا النائب إلى معاينة عاجلة لدراسة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد له، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وعقب الدكتور أشرف طعيمة، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، موضحاً أن الكوبرى يقع على مصرف البرية (1) عند الكيلو 1.7 ومدرج فى خطة الإحلال والتجديد للمنشآت الخطرة نظرًا لتهالكه وأهميته للمواطنين.

وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الإسراع فى إحلال وتجديد كوبرى المشاة على مصرف البرية (1) بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.