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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 5 أشخاص.. كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لبيع المخدرات بعين شمس

المتهمين
المتهمين
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كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.
تابعت أجهزة  الأمن ، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس،  وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القاهرة،  وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدري "البودر، الآيس"  3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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