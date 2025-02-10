القبض على 5 أشخاص.. كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لبيع المخدرات بعين شمس

كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.

تابعت أجهزة الأمن ، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدري "البودر، الآيس" 3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.