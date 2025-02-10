حبس شقيقين احتجزا سائق بمنطقة الزيتون

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شقيقين المتهمين باحتجاز سائق لعدم رده أموال أقترضها من شقيقتهما بمنطقة الزيتون، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم بقيام شخصين باصطحاب شقيقهــــا سائق ، مقيم دائرة القسم لتسوية بعض الخلافات المالية بينهم ، واحتجازه ومطالبتها وأهليتها برد مبلغ مالي "سبق وأن اقترضه دون رده".

وبالفحص وإجـراء التحريات أمكن ضبط مرتكبا الواقعة مالك مكتبة وشقيقه ، وبصحبتهمــا المجنى علـــــيه “مصاب بجــــرح سطحي” وبمواجهتهمــا اعترفا بقيامهما باحتجازه والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة كُرهاً عنه لاقتراضه مبلغ مالي من شقيقتهما وعدم رده ، وتم بإرشادهما ضبط (إيصالات الأمانة المُشار إليها مُذيلة بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحتوى على مقطع فيديو لواقعة التعـدي على الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالوقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.