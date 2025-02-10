الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع متجاهلة تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع خلال تعاملات اليوم /الإثنين/ -بداية تداولات الأسبوع- حيث تجاهل المتداولون لتهديد التعريفات الجمركية الأمريكية الأخير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أنهم يترقبون التقارير الاقتصادية الرئيسية في وقت لاحق الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعًا بنسبة 0.62% بمقدار 37 نقطة ليصل إلى 6063 نقطة، كما زاد مؤشر مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 1.11% بمقدار 216 نقطة ليصل إلى 19739 نقطة.

كذلك صعد مؤشر "داو جونز الصناعي" لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية بنسبة 0.32% بمقدار 140 نقطة ليصل إلى 44444 نقطة، فيما انخفض مؤشر VIX -الذي يقيس تقلبات السوق- بنسبة 1.69% بمقدار 0.28 نقطة ليصل إلى 16 نقطة.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية أنه لا يزال السوق في حالة من القلق بسبب مزيج من مخاوف التضخم إلى جانب القلق بشأن كيفية تأثير خطة ترامب للتعريفات الجمركية سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.

وشهدت أسهم الصلب والألومنيوم ارتفاعًا، حيث صعدت أسهم الشركات الأمريكية "فولاذ الولايات المتحدة" بنسبة 5% و"نوكور" للصلب بنسبة 7%، وأسهم "كليفلاند كليفس" بنسبة 15%، و"الكوا" بنسبة 2%.

وأوضح المحلل في بنك "جي بي مورجان"، فابيو باسي، في مذكرة للعملاء أن التقلبات حول تطبيق "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي والمخاوف بشأن التعريفات الجمركية لا تعرقل التوقعات الإيجابية بشأن الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه على المدى القصير، يتوقعون تقلبات مستمرة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، ومع ذلك فهم ثابتون على تحقيق وصول "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" إلى 6500 نقطة كهدف لنهاية العام.

ومن المقرر صدور تقرير "مؤشر أسعار المستهلك" لشهر يناير الماضي بعد غد /الأربعاء/، يليه مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية و"مؤشر أسعار المنتجين" يوم /الخميس/ المقبل، كما سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، كلمة أمام الكونجرس صباح غد /الثلاثاء/.

كما يتطلع المستثمرون إلى المزيد من أرباح الشركات الكبرى التي ستصدر الأسبوع الجاري، بما في ذلك شركة "كوكاكولا" الأمريكية للمشروبات الغازية، بينما أعلنت شركة "ماكدونالدز" للأغذية والوجبات السريعة اليوم عن إيرادات ربع سنوية مخيبة للآمال، لكنها شهدت ارتفاع أسهمها بأكثر من 4%.

وكان ترامب قد صرح أمس بأنه يخطط للإعلان عن تعريفة جمركية شاملة بنسبة 25٪ على جميع واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، ولم يحدد متى سيتم فرضها، مشيرا إلى أنه سيصدر أيضًا تعريفات جمركية انتقامية على الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية.