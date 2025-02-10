محافظ قنا يشهد احتفال يوم الشهيد ويكرّم أسر الأبطال ومصابي العمليات الحربية

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، الاحتفال بيوم الشهيد، والذي أقيم بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلين عن شباب جامعة جنوب الوادي.

من جانبه، وجه محافظ قنا التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً أنهم ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد والمحارب القديم، تقديرًا لدورهم وتضحياتهم في سبيل رفع راية الوطن عاليةً خفاقة، ولكي تبقى ذكراهم العطرة خالدة على مر الأجيال، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي لا يدّخر جهدًا في تقديم كافة أنواع الدعم لأسر الشهداء وذويهم.

بدوره، دعا اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الحضورَ للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، كما نقل خلال كلمته تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتحيات الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، مؤكدًا أن القوات المسلحة حريصة على تكريم أسر الشهداء والمصابين من أبنائها، تقديرًا لهم وعرفانًا بدورهم.

وخلال الحفل، قدّم كلا من فضيلة الشيخ محمد زكي، وكيل وزارة الأوقاف، والأب أنطونيوس لطفي، ممثل الكنيسة، والشيخ محروص، ممثل الأزهر الشريف، كلماتٍ حول منزلة الشهيد ومكانته عند الله عز وجل، كما تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات حرب أكتوبر المجيدة، ودور أبطالنا الشهداء، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية.

وفي ختام الاحتفال، كرّم محافظ قنا، ومدير جمعية المحاربين القدماء عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية، كما تبادل الجانبان الدروع التذكارية، في أجواء سادتها روح الوطنية والانتماء.

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