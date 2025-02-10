محافظ كفر الشيخ يكرم عزة السرجاني لحصولها على التدريب الميداني بالمحافظة

كرّم، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الدكتورة عزة السرجاني، لحصولها على التدريب الميداني بالمحافظة ضمن فعاليات برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» الدفعة الأولى، تحت إشراف الأكاديمية الوطنية للتدريب في الفترة من 13 يناير حتى 10 فبراير الجاري، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، أن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» يأتي في إطار الدور الوطني الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأحد أهم برامجها الريادية فى تأهيل المرأة للقيادة، ويُعد جزءًا من جهود الدولة المصرية للاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهن وقدراتهن الشخصية والقيادية، وذلك لتحقيق مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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