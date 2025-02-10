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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى فى الإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (بعض الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مبالغ مالية كرموز