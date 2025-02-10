ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى فى الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (بعض الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.