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الإثنين 10 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في مدينة نصر

المتهمين
المتهمين
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أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بمدينة نصر، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات.

تعود البداية عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (3عاطلين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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