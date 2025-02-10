حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بمدينة نصر، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات.

تعود البداية عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (3عاطلين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.