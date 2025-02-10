مغامرة مستر بيست.. دفن لعبة ذهبية بقيمة 10,000 دولار بجوار أبو الهول

تعد الأهرامات المصرية واحدة من أعظم المعالم الأثرية في العالم، حيث تظل شاهدة على عظمة حضارة مصر القديمة التي تمتد لآلاف السنين، وما زالت تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتستمر في إثارة إعجابهم بشموخها وغموضها، حيث تعتبر الأهرامات من عجائب الدنيا السبع التي لا تزال قائمة حتى اليوم، وهو ما يجعلها وجهة رئيسية للزوار من مختلف الثقافات، ويعكس هذا الإقبال الكبير على السياحة في مصر شغفًا متزايدًا بحضارتها الغنية التي شكلت إرثًا حضاريًا لا يُقدر بثمن.

ففي خطوة فريدة من نوعها، قام صانع المحتوى الأمريكي الشهير، جيمي دونالدسون، المعروف بـ"مستر بيست" بزيارة أهرامات الجيزة في مصر، حيث قضى 100 ساعة متواصلة داخل هذه الأعجوبة الأثرية.

واستكشف مستر بيست، خلال هذه الرحلة، العديد من المواقع التاريخية، بما في ذلك النزول أسفل تمثال أبو الهول، بمساعدة عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس.

وفي لحظة مميزة وفريدة من نوعها، قرر مستر بيست ترك رسالة للمستقبل، حيث دفنها أسفل أبو الهول، مصحوبة بلعبة ذهبية من طراز "سوارم"، تقدر قيمتها بحوالي 10,000 دولار، وأضاف مازحًا: "أثق أنكم لن تسرقوا هذا الذهب".

كما حصل مستر بيست على تصريح خاص للطيران بالمروحيات فوق الأهرامات وأبو الهول، مما أتاح له تجربة فريدة من نوعها، وقام بزيارة مقبرة "إيمري"، وهي إحدى المقابر الأثرية النادرة التي تعود إلى الكاهن الأكبر في الحضارة المصرية القديمة، والتي لا يسمح بدخولها نظرًا للحفاظ على الألوان الأصلية على الجدران.

وقد سلطت هذه المغامرة، الضوء على جمال وتاريخ الحضارة المصرية، وقدمت تجربة فريدة للمشاهدين حول العالم.