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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء شخص سرقة مسكن جدته بالقاهرة عقب إزالة العقار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف حقيقة تداول منشور على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء مالك الحساب قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على محتويات مسكن جدته الكائن بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة عقب إزالة العقار.

 بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن العقار المشار إليه صادر له قرار إزالة، وتم تنفيذه بمعرفة الجهات المعنية وصرف التعويض المادي لمالكه، وعقب هدم العقار أبدى الشاكي (مقيم بمحافظة الجيزة) رغبته في التحصل على الحديد الخاص بالمبنى من مقاول الهدم التابع للجهات المعنية، إلا أنه رفض.  

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قرار إزالة وصرف التعويض