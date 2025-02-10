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الإثنين 10 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الإثنين

البوابة نيوز
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يبحث الكثيرون عن سعر الدولار مساء اليوم الإثنين بالبنوك المصرية، حيث استقرت أسعار الدولار بعد غلق تعاملات اليوم.

سعر الدولار مساء اليوم الإثنين 

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.22 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، وسجل  بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه  للبيع.

أما في بنك مصر فقد سجل سعر الدولار 50.23 جنيه للشراء، و50.33 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء، و50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بعد غلق تعاملات اليوم الاثنين، كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى


50.23 جنيه للشراء

50.33 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر


50.23 جنيه للشراء

50.33 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء

50.33 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 

 

50.23 جنيه للشراء

50.33 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة


50.23 جنيه للشراء

50.33 جنيه للبيع

 

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