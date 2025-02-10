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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول دفعة جديدة من السجاد لفرش المساجد بالفيوم

فرش مساجد
فرش مساجد
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تسلم الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، دفعة جديدة من السجاد لتجديد فرش المساجد بالفيوم،اليوم الإثنين 2025/2/10م.

 

وقال وكيل الوزارة: إن مساجد الفيوم تشهد طفرة في مجال فرش المساجد في عهد معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، تجسيداً لسياسة معاليه في اهتمامه ببيوت الله «مبنى ومعنى»، وتعظيما لمكانة دور العبادة،وتهيئتها لضيوف الرحمن.

 

ووجه فضيلته الشكر لوزير الأوقاف، على اهتمامه بفرش المساجد بصفة عامة والمساجد الكبرى بصفة خاصة، تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله (عز وجل) إنشاء وتطويرًا، سائلا الله (عز وجل) أن يوفق سيادته لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عن ذلك خير الجزاء.

كما أكد، أن الدولة المصرية تعنى ببيوت الله، وتعظم شعائر الله، وتهيئتها للقائمين والراكعين والساجدين، سائلا الله (عز وجل) أن يجزي الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) خير الجزاء على اهتمامه ببيوت الله (عز وجل) تطويرا وعمارة.

 

 

 

 

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