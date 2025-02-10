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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نواب بالكنيست يتهمون نتنياهو بإفشال وقف إطلاق النار

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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وجه عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بالتقاعس عن استعادة المحتجزين، والسعي إلى عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال جلسة الكنيست، قاطع النواب خطاب نتنياهو بشكل متكرر، حيث علت أصواتهم بالاحتجاج أثناء حديثه، ما تسبب في حالة من التوتر داخل القاعة.

وفي تسجيل مصور بثّته قناة "القاهرة الإخبارية"، ظهر النواب وهم يعترضون بشدة على مواقف رئيس الحكومة، واتهموه بالعمل على إفشال التفاهمات المتعلقة بالتهدئة في غزة.

وأمام تصاعد الاحتجاجات، وجّه نتنياهو تحذيرات للنواب الغاضبين، مهددًا باتخاذ إجراءات لطردهم من القاعة في حال استمروا في مقاطعته.

الكنيسة نتنياهو غزة