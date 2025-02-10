لجنة بمديرية صحة السويس تتفقد سير العمل بمستشفى العام

زارت لجنة من إدارة المستشفيات بمديرية الصحة والسكان فى السويس، برئاسة الدكتور هدير محمد، بتفقد مستشفى السويس العام، اليوم الاثنين، لمتابعة تواجد الأطقم الطبية والإدارية بجميع الأقسام .

وأشار بيان صادر من مديرية الصحة والسكان بالسويس، أن المرور استهدف تفقد أقسام الغسيل الكلوي ، العناية المركزة والطوارئ والتأكد من انتظام النوبيتجيات و توافر الادوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها ، ويأتي ذلك لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على الوجه الأمثل .

رافق الدكتور هدير محمد ، يرافقها د.انطوان مكرم ود.محمد شعبان من إدارة المستشفيات .

وفى سياق آخر ـ اختتمت مديرية الصحة والسكان فى السويس فعاليات الدورة التدريبية بمجال الاحتياطات القياسيه لمكافحة العدوي تحت إشراف الدكتورة هند محمود مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية و ذلك للأطباء وتمريض المستشفيات ومكاتب الصحة على مدار أربعة أيام بمركز التدريب التابع لمديريه الصحة والسكان تحت إشراف السيد الدكتور محمد شريف داود وكيل وزارة الصحة بالسويس.

فقد اخُتتمت فعاليات الدورة ، وقد قام بتدريب الفرق الطبية كلا من دكتور نرمين عادل و احمد فكري و عبير محمد و رشا محمد.

وتأتى تلك الدورة في إطار البرامج التدريبية لوزارة الصحة لرفع مستوى الأداء الفني لفرق مكافحة العدوى، وبالتزامن مع هذا التدريب النظري ،فقد تم إجراء تدريب عملي على مدار يومين بمستشفى السويس العام عن الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي لفرق مكافحة العدوى .