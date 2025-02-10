لجنة بوزارة التعليم تتفقد مدارس السويس للتأكد من سير العملية الدراسية

أجرت لجنة بوزارة التربية والتعليم، برئاسة يسرَى محمود، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، جولة تفقدية في عدد من مدارس محافظة السويس، اليوم الاثنين ، لتأكد من انتظام سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وضمت اللجنة عضوية وائل زنهم وحجازي فايز من متابعة الوزارة .

شملت الزيارة مدرسة الإعدادية القديمة بنات حيث تابعت اللجنة انتظام الدراسة، وحضرت جانبًا من الحصص الدراسية، كما تفقدت معامل الحاسب الآلي والعلوم والتربية الاجتماعية والمكتبة والتربية الفنية، وناقشت الطلاب حول استلام الكتب والمناهج الدراسية.

كما زارت اللجنة مدرسة السويس الثانوية بنات، وحرصت اللجنة على الاستماع إلى آراء الطالبات حول استفادتهن من الشرح داخل الفصل والتقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول.

واختتمت اللجنة جولتها بزيارة مدرسة الشهيد محمد عمرو الطاهر للتعليم الأساسي، حيث اطلعت على نسب حضور الطلاب، وتأكدت من استلامهم كتب الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى متابعة تفعيل الأنشطة المدرسية.

وأكدت اللجنة خلال جولتها على أهمية انتظام الطلاب منذ اليوم الأول، وضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

رافق اللجنة خلال الزيارة سيد حمدان، وكيل المديرية، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.