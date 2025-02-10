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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس: تأجيل تسليم المحتجزين المقرر الإفراج عنهم السبت القادم حتى إشعار آخر

تسليم المحتجزين
تسليم المحتجزين
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أعلنت حركة حماس، أنها ستؤجل تأجيل تسليم المحتجزين المقرر الإفراج عنهم السبت القادم حتى إشعار آخر ولحين التزام جيش الاحتلال ببنود وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأضافت حماس، أن التأجيل جاء نتيجة تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، مشددةً، على التزامها ببنود وقف إطلاق النار في غزة ما التزم بها جيش الاحتلال.

حركة حماس تسليم المحتجزين جيش الاحتلال