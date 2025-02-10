رئيس جامعة الفيوم يعقد لقاءً مفتوحًا مع الطلاب الوافدين

عقد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، لقاءً مفتوحًا مع الطلاب الوافدين الدارسين بمرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا بالجامعة، بحضور الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسراء الحريري، منسق الطلاب الوافدين بالجامعة، والدكتور وليد أبو طالب، مدير عام الدراسات العليا بالجامعة، والدكتور رحاب عبد الرؤوف، مدير عام شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، وهالة السويفي مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وذلك اليوم الاثنين 10/2/2025 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.
أوضح الدكتور ياسر مجدي حتاتة، أن اللقاء جاء بغرض التعرف على المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين، والعمل على حلها وتيسير العملية التعليمية أمامهم، مؤكدًا أن جامعة الفيوم تحرص على تقديم خدمة تعليمية مميزة ليكون الطلاب سفراء للجامعة عقب العود لبلدانهم.
وخلال اللقاء استمع لتساؤلات الطلاب، ووعد بالنظر في العقبات التي تواجههم وإزالتها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك لوائح منظمة للعملية التعليمية يجب الالتزام بها، ويتم تطبيقها على الطلاب المصريين والوافدين دون تمييز.
من جانبه قال الدكتور عرفه صبري، إن جامعة الفيوم باتت من الجامعات المصنفة عربيًا ومحليًا، ويمتلك خريجوها ميزات تنافسية كبيرة في سوق العمل، وتعمل الجامعة بشكل مستمر على تطوير مناهجها التعليمية لتواكب التطورات المستمرة في سوق العمل المحلي والعالمي.
وأكد أن الجامعة تحرص على استضافة الطلاب الوافدين بشكل جيد وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم للتحصيل والتعلم والحصول على الدرجات العلمية بشكل مميز وتذليل كافة المشكلات أمامهم، لافتًا إلى أن مصر دائمًا ما تحتضن الطلاب من كافة دول العالم.