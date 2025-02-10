نتنياهو: لقائي مع ترامب الأكثر أهمية من بين 20 لقاءً مع رؤساء أمريكيين سابقين

قال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الأكثر أهمية من بين 20 لقاء مع رؤساء أمريكيين سابقين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف: "نتفق مع الولايات المتحدة بشأن العديد من قضايا الشرق الأوسط، وأعمل مع الولايات المتحدة على رؤية جديدة بشأن غزة بدون حماس ولا السلطة الفلسطينية".



وتابع نتنياهو: "الإدارة الأمريكية السابقة طلبت بشكل حاسم عدم دخولنا إلى رفح الفلسطينية وهددتنا بإمكانية قطع السلاح، وترامب يدعم خطتنا لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".



وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي ، أنّ ترامب عرض تصورا واضحا بشأن اليوم التالي في قطاع غزة، وأكد أنه سيضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي.