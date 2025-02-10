ads
الإثنين 10 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مواعيد قطارات تالجو على خط "القاهرة ـ الإسكندرية" والعكس

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعرض لكم "البوابة نيوز" مواعيد قطارات تالجو علي خط القاهرة \ الإسكندرية والعكس وهي كالآتي : 
أولا: على خط القاهرة إسكندرية : 
-يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 صباحا، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.
-يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.
-قيام قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء
ثانيا : مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية للقاهرة: 
-يقوم قطار 2022 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.
-يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
- قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء.

مواعيد قطارات تالجو خط القاهرة الاسكندرية قطارات تالجو الإسكندرية القاهرة