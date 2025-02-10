مواعيد قطارات تالجو على خط "القاهرة ـ الإسكندرية" والعكس

تعرض لكم "البوابة نيوز" مواعيد قطارات تالجو علي خط القاهرة \ الإسكندرية والعكس وهي كالآتي :

أولا: على خط القاهرة إسكندرية :

-يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 صباحا، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

-يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

-قيام قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء

ثانيا : مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية للقاهرة:

-يقوم قطار 2022 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

-يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

- قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء.