أرت فير كايرو يستضيف الفنان البحريني عباس الموسوي بالمتحف الكبير

أقيمت مساء اليوم في المتحف المصري الكبير، ضمن فعاليات معرض "آرت فير كايرو.. فن القاهرة"، ندوة للفنان البحريني عباس الموسوي حول أعماله، وأدارها الكاتب الصحفي سيد محمود.

في البداية أوضح الكاتب الصحفي سيد محمود أن الفنان عباس الموسوي ينتمي إلى عائلة فنية وأدبية بارزة في مختلف مجالات المعرفة، ويعد من رموز الثقافة البحرينية المعاصرة، مضيفا أن الحركة الفنية التشكيلية في البحرين تزخر بجاليريهات متميزة، منها جاليري "مساحة فلك".

وأشار إلى أن الموسوي ليس غريبا على الثقافة المصرية، حيث درس في كلية الفنون الجميلة وكان زميلا للفنان علي الحجار مؤكدا أن تجربته الفنية تمتد لأكثر من نصف قرن، وهو بصدد إقامة معرض استيعادي حول تجربته خلال الخمسين عاما الماضية.

وأضاف، يعد الموسوي رائد تصميم الطوابع البريدية في البحرين، وتتميز أعماله برؤية بصرية معبرة عن المدن البحرينية ذات نزعات تعبيرية واضحة.

ومن جانبه قال الفنان البحريني عباس الموسوي: أن والده، كان له تأثير كبير على توجهه الفني، حيث جلب أول كاميرا تصوير فوتوغرافي إلى البحرين، وكان يستقطب أهل المنامة للاستماع إلى أغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم.

أضاف الموسوي: استلهمت من والدي كل شيء من رؤيته الإبداعية، وأختي شاعرة كتبت عن منزلنا في كتاب "بيت بحي الياسمين"، بينما أخي روائي دخل في قائمة جائزة البوكر.

وأشار إلى أن والده شجعه على دراسة الفن في لبنان، ولكن اكتشاف موهبته كان على يد أستاذ مصري في المعهد العالي للمعلمين يدعى أبو بكر، الذي قال له: أنت أفضل طالب في الفنون، مما دفعه للتركيز على الفن التشكيلي.

أوضح الموسوي أنه حصل على أول بعثة لدراسة الفنون من وزارة التربية البحرينية، وكانت إلى مصر، حيث درس الفنون في الزمالك وتخصص في الديكور.

وقال: ساعدتني دراستي في مصر على توسيع مداركي، وفي غضون 10 سنوات أنجزت 12 معرضا مختلفا، وأسست نادي التصوير الفوتوغرافي في البحرين قبل 40 عاما.

وأضاف أنه تأثر كثيرا بالحضارة المصرية، وخاصة في الأقصر وأسوان، حيث قال: "مصر ثروة فنية، والإبداع فيها متجدد دائما، وهو ما ساهم في تشكيل رؤيتي الفنية التي مارستها لاحقا في البحرين".

أكد الموسوي أن الفن يحمل رسالة إنسانية، قائلا: الصورة أحيانا تغني عن آلاف الكلمات في التعبير عن السلام موضحا أنه كرس جزءا من أعماله للترويج للسلام، وأشرك الأطفال في هذه الرسالة، حيث شارك بأعماله في العديد من البلدان وصولا إلى مصر، التي وصفها بأنها "احتضنت رسالتنا الفنية الداعية للسلام".

واختتم حديثه قائلا: "الفنان هو رسول سلام، ودوره يتجاوز الجمال البصري إلى التأثير الحقيقي في المجتمع.