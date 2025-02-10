دير السيدة العذراء المحرَّق يوضح حقيقة انتشار النمل الأبيض داخله

أصدر دير السيدة العذراء مريم المحرَّق بجبل قسقام، بيانًا رسميًا تعليقًا على ما تم نشره حول تعرض الدير لهجوم من أعداد كبيرة من النمل الأبيض، وتسببه في أضرار بالغة بالمعالم الأثرية للدير.

وأكد البيان أن ما ورد بالمقال لا يعكس الصورة الدقيقة للواقع، مشيرًا إلى أن المواضع الأثرية بالدير تحت السيطرة التامة.

وأضاف أن هناك تعاونًا مثمرًا بين الدير ولجنة البيئة بنقابة المهندسين برئاسة الدكتورة منال متولي، وجمعية تنمية وإحياء التراث المصري برئاسة المستشار عدلي حسين، بالتنسيق مع الآباء الرهبان المسؤولين بالدير.

وأوضح البيان أنه تم تنفيذ إجراءات علمية لمكافحة انتشار النمل الأبيض في بعض المواقع، وجارٍ استكمال باقي الأماكن ضمن خطة مدروسة للحفاظ على الدير ومعالمه التاريخية.

واختتم البيان بتأكيد حرص الدير على اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لضمان حماية التراث الروحي والثقافي للمكان.