محافظ الفيوم يوجه بالتكفل بالعلاج الشهري لعدد من الحالات الأولى بالرعاية

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والأستاذ سعد عشري وكيل مديرية العمل، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ أحمد فهيم نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلي منظمات المجتمع المدني: "جمعية صلاح الدين، جمعية مصر الخير، مؤسسة صناع الخير، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، مؤسسة الجارحي، مؤسسة زهراء الإحسان، مؤسسة نون، وجمعية معاً للخير، مؤسسة المصطفى".

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة.

كما وجه المحافظ، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير ماكينة خياطة لإحدى السيدات، وسماعة أذن لحالة من الفئات الأكثر احتياجاً، وتجهيز عدد من الأكشاك، والتكفل بالعلاج الشهرى لعدد من الحالات الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية، ودراسة مشكلة توقف الأعمال الإنشائية بمدرسة العشيري الإعدادية، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وهيئة الأبنية التعليمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمال الأعمال الإنشائية مرة أخرى، وكذلك سرعة استخراج قرار الإزالة لمنزل بقرية الناصرية لمنع الضرر عن المنازل المحيطة به.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة شاب وإنهاء إجراءات علاجه على نفقة الدولة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص لعدد من الشباب، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

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