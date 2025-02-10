رئيس الأساقفة حسام نعوم يصلّي في كنيسة مار بولس في الأشرفية عمان ويبارك قاعتها

ترأس رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس المطران حسام خدمة الشّركة المقدّسة في كنيسة القديس بولس الأسقفيّة في الأشرفية عمان.

وعاونه كاهن الرعيّة القس الكنن جورج القبطي، بحضور العمدة الراعوية وجمع من الرّعية.

رحّب الكنن قبطي برئيس الأساقفة والسّيدة نعوم، وشكره على الدعم المتواصل وخاصّة في تحقيق مشروع ترميم القاعة والشّرفة الجديدة.

وهنّأ المطران راعي الكنيسة وزوجته والعمدة الراعوية وجميع فعاليات الرعية بمناسبة عيد اهتداء مار بولس الذي تمّ الإحتفال به قبل أسبوعين. وتحدّث في عظته عن إهتداء مار بولس وعن دعوة التّلاميذ الأوّلين (لوقا 5: 1-11) داعيًا أن يكون المؤمنون منفتحين على التّغيير والتّجديد الذي يريده الله.

وبعد خدمة العبادة قام رئيس الأساقفة بمباركة قاعة الكنيسة بعد التّرميم والشّرفة الجديدة لخدمة منزل الشيوخ والرعية.