إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بالسويس

أصيب شخصين في السويس نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص أمام مزلقان السكة الحديد بطريق الأدبية.

وتلقت هيئة الإسعاف بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص رحلات بمنطقة الأدبية أمام مزلقان السكة الحديد تجاه السخنة.

ووجه رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة السويس الدكتور مينا فوزي سيارات إسعاف مجهزة لموقع البلاغ بمنطقة الأدبية.

وسارع رجال الإسعاف بإجراء الاسعافات الأولية للمصابين ونقلهما لمجمع السويس الطبي بمنطقة 24 اكتوبر بالقرب من طريق السويس القاهرة.

واستقبل مجمع السويس الطبي مصابين اثنين نقلتهما سيارات الإسعاف من موقع الحادث بمنطقة الأدبية على الطريق المؤدي السخنة.

أسماء مصابي حادث الأدبية

وقال مصدر طبي إن المجمع إستقبل مصابين هما: عبد الخالق غنيم عبد الخالق 39 سنة من محافظة القليوبية مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ممدوح سيد ممدوح هاشم 40 سنة من محافظة القليوبية يعاني من أعراض ما بعد الارتجاح مع اشتباه كسر بقاع الجمجمة مع اشتباه نزيف بالمخ.

كان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس الدكتور أحمد شفيق قد كلف مسئولي مجمع السويس الطبي برفع درجة الاستعداد القصوى فور تلقي البلاغ من الإسعاف.

ورفعت أقسام الطوارئ والعظام والجراحة درجة الإستعداد في انتظار وصول المصابين الذين نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع الحادث.

وأكد رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية أنه يتابع تقديم الخدمات العلاجية للمصابين، بعد الخضوع للاشعات والفحوصات اللازمة.

وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا من شرطة تأمين الطرق يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل رقم د وع ٥٤٢٦ مقطورة رقم د ا ق ٧٤٥٩ مع ميكروباص رحلات رقم ١٧٣٦ ق ه ر

بطريق الادبية أمام مزلقان السكة الحديد تجاه السخنة.