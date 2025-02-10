استمرار ورشة عمل تطوير الحكام.. بوساكا يطالب بتقليل الاعتماد على الـVAR

تواصل ورشة عمل تطوير الحكام لليوم الثانى، وركز ماسيمو بوساكا خلال المحاضرة الصباحية على شخصية الحكم في المباريات، مشددا على ضرورة أن يكون القرار نابعا من حكم الساحة دون انتظار لحكم تقنية الفيديو، وأن يعتمد الحكم على نفسه بشكل كامل كى نعيد للأذهان التحكيم قبل ظهور تقنية الفيديو، لأن كثرة الاعتماد على الـVaR دليل على ضعف الحكم .



وتطرق “بوساكا” خلال المحاضرة إلى أهمية التمركز السليم للحكم وسرعة رد الفعل، وكذلك حالات تفصيلية عن لمسة اليد وحالات منطقة الجزاء مستعينًا ببعض المواقف من الدوريات الأوروبية والدورى المصرى، وعرضها عن طريق الفيديو وشرح إيجابياتها وسلبياتها والرد على استفسارات وأسئلة الحكام.