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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل لقاء رئيس اتحاد عمال مصر ونظيره العراقي لتعزيز التعاون العربي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، في لقاءٍ مثمر مع لجنة العمل النيابية بالبرلمان العراقي، صباح يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025، بمقر اللجنة في بغداد، في إطار تعزيز التعاون العربي النقابي ودفع قضايا العدالة الاجتماعية.
وجاءت الزيارة برفقة الوفد النقابي العربي الذي ضمّ ستار دنبوس براك، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، و يوسف يعقوب، رئيس الاتحاد الحر لنقابات البحرين، وعيد مرسال، رئيس النقابة العامة للزراعة والري، إلى جانب قيادات نقابية عربية وعالمية. 
كما شملت الزيارة لقاء مع محمود المشهدانى، رئيس البرلمان العراقى، بمقر البرلمان، بالعاصمة العراقية بغداد.
أبرز محاور اللقاء:
1. مناقشة التشريعات العمالية: تم التركيز على ضرورة تحديث قوانين العمل لضمان حماية حقوق العمال، ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتحسين مكتسبات الطبقة العاملة. 
2. تعزيز الحوار الاجتماعي: أكد حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل النيابية، على أهمية تعميق التعاون بين البرلمانات والنقابات لصياغة سياسات عادلة تراعي مصالح العمال. 
3. معالجة التحديات الراهنة: استعرض ستار دنبوس قضايا مثل الحد الأدنى للأجور، وتحسين بيئة العمل، وتأمين الحماية الاجتماعية.  
4. دور النقابات العربية: أشاد عبد المنعم الجمل بالتضامن النقابي العربي، مؤكدًا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعمل جاهدًا لتعزيز حقوق العمال المصريين والعرب، ويدعم كل خطوة تُعزز الحوار البنّاء بين الحكومات والقطاع العمالي.  

أكد عبد المنعم الجمل أن مشاركة الاتحاد في هذا اللقاء تأتي انطلاقًا من إيماننا الراسخ بدور النقابات كشريك استراتيجي في صناعة القرار، وأننا سنواصل العمل يدًا بيد مع أشقائنا العرب لمواجهة التحديات المشتركة. كما نوّه إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الحقوق العمالية، وهو ما يتجسد في الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي تستهدف تحسين أوضاع العمال.

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