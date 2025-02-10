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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق بطولة كأس الاتحاد المصري للرماية IPSC "للرماية العملية".. الجمعة

بطولة الرماية
بطولة الرماية
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تحت رعاية الاتحاد المصري للرماية، تنطلق الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير الجاري، بطولة كأس الاتحاد المصري للرماية IPSC "للرماية العملية" بمشاركة 25 رامي ورامية و12 حكم.

تقام البطولة بنادي الصيد وادي النطرون.

واكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن مثل هذه البطولة تعكس مستوى الرماية في مصر وتساهم في تطوير المهارات بين المشاركين.

أعرب حازم حسني عن شكره وامتنانه لرئيس نادي الصيد فرع وادى النطرون طارق زيدان، ومجلس إدارته، لاستضافة البطولة، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز النشاط الرياضي في البلاد.

الجدير بالذكر ان البطولة تتضمن منافسات مثيرة، حيث يتنافس المشاركون في مجموعة من التحديات التي تتطلب الدقة والسرعة.

بطولة الرماية العملية اتحاد الرماية حازم حسني نادي الصيد وداي النطرون