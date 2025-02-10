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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل: 100 فرصة عمل بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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أعلن وزير العمل محمد جبران عن توفير 100 فرصة عمل على وظائف مختلفة بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية ، وذلك بمرتب شهري يعادل 40 ألف جنيه مصري.  
ودعا وزير العمل الشباب الراغب في الالتحاق بتلك الفرص للتقديم عليها، على أن لا يقل سن المتقدم عن 28 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل جامعي مناسب، وخبرة لا  تقل عن 3 سنوات بشهادة موثقة، ومدة العقد سنتين، وأوضح الوزير أن الوظائف المطلوبة هي: (20 مدرس لغة انجليزية، 20 مدرس لغة عربية، 20 مدرس رياضيات،  20 مدرس فيزياء، و 20 مدرس كيمياء ) .

وقال جبران إن الوزارة تعلن بشكل دوري عن فرص العمل للشباب والفتيات من خلال أجهزة الوزارة في كافة القطاعات وبالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بالداخل والخارج، مؤكداً على المتابعة الدورية لتلك الفرص التي يتم توفيرها ومدى التزامها بالقوانين والمعايير الدولية.

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن تلك الفرص تأتي تلبيةَ  لاحتياجات مؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، على أن تبدأ المقابلات في شهر مايو 2025 أونلاين،  وتوفر المؤسسة السكن والمواصلات والتأمين الصحي،  على أن يتم إرسال المستندات من سيرة ذاتية وشهادات علمية على الأيميل التالي  Labour@Labour.gov.eg ، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2025 ولمدة أسبوعين ...

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