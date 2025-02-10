أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 60 مسيرة إيرانية الصنع

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، إسقاط أكثر من 60 طائرة مسيرة أطلقتها روسية من مناطق عدة خلال الليل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تليغرام أن الدفاعات الجوية أسقطت 61 من أصل 83 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وذكر البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 83 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريول، وميلروفو، وشاتالوفو، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".