ads
الإثنين 10 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 60 مسيرة إيرانية الصنع

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، إسقاط أكثر من 60 طائرة مسيرة أطلقتها روسية من مناطق عدة خلال الليل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تليغرام أن الدفاعات الجوية أسقطت 61 من أصل 83 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وذكر البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 83 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريول، وميلروفو، وشاتالوفو، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

أوكرانيا طائرة مسيرة الدفاعات الجوية