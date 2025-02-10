بنك التنمية الصناعية يطلق تطبيقه الجديد للموبايل البنكي

في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، أعلن بنك التنمية الصناعية عن إطلاق تطبيقه الجديد للموبايل البنكي، والذي يتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان على مدار الساعة ومن أي مكان.

ويأتي إطلاق التطبيق في إطار استراتيجية البنك لتطوير خدماته الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يعكس استثمار البنك في تحديث بنيته التحتية التكنولوجية لضمان تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

خدمات مصرفية متكاملة عبر التطبيق

يوفر التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتوفير الوقت والجهد للعملاء، مما يعزز من تجربتهم المصرفية ويمنحهم مزيدًا من المرونة في إدارة حساباتهم.

نقلة نوعية في الخدمات الرقمية

من جانبه، أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن التطبيق الجديد يمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية، مشيرًا إلى أن البنك يعمل حاليًا على تطوير المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، والتي ستتضمن مزايا إضافية لتحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.

كيفية تحميل التطبيق والتواصل مع البنك